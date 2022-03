O noua amanare in dosarul "Skoda". Avocatii fostului primar vor timp sa studieze kilogramele de acte

Procesul primarului Mihai Chirica o tine dintr-o amanare intr-alta. In mai bine de un an de cand dosarul a fost inaintat spre analiza, avocatii inculpatilor par sa nu-si fi gasit timpul necesar pentru a-l citi. La termenul de ieri al procesului, judecatorii au inregistrat depunerea a doua noi cereri de amanare, din partea aparatorilor lui Gheorghe Nichita si Dumitru Tomorug. Acestia au cerut timp pentru a studia dosarul si a pregati o aparare efectiva in cauza. Ca urmare, sedinta de judecata ... citeste toata stirea