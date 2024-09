O noua campanie de colectare a deseurilor voluminoase, la Miroslava

Locuitorii comunei Miroslava au posibilitatea de a se debarasa de deseurile voluminoase (piese de mobilier, saltele, covoare, usi, obiecte de mari dimensiuni de folosinta indelungata, s.a.) care nu le mai sunt de trebuinta in cadrul unei noi campanii care va fi derulata de Primarie in perioada 23-27 septembrie. "Populatia va depune deseurile voluminoase in punctele de precolectare existente pentru deseurile menajere reziduale (in cazul populatiei care locuieste la bloc), in fata portii (in ... citește toată știrea