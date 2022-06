O noua carte a poetei Mirela Brailean

A vazut lumina tiparului, gratie Editurii "Timpul" din Iasi (director, Cassian Maria Spiridon), cea de a doua carte de haikuuri a Mirelei Brailean, intitulata "Spunandu-mi dorinta/dintr-o suflare" - "Telling my desire/ in a breath". Explicatia titlului in doua limbi deriva din faptul ca editia este una bilingva, grupand poeme in limbile romana si engleza. In acelasi timp, trebuie subliniat ca volumul reprezinta un adevarat florilegiu, grupand doar haikuuri premiate la concursuri din tara si de ... citeste toata stirea