O noua clinica medicala va fi construita in Pacurari pe un teren cu o suprafata de circa 800 mp, pentru imobil fiind propus un regim de inaltime cu 2 doua niveluri in subteran, parter si 4 etaje (ultimul etaj fiind partial). Proiectul a fost initiat firma Sante 2000, din Buzau.In acte, clinica medicala detine 769 mp, dar din masuratorile efectuate la teren a rezultat o suprafata de 884 mp, proprietatea fiind detinuta in baza unui contract de superficie. Amprenta la sol a ... citeste toata stirea