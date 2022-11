O noua duminica dedicata copiilor la Family Market Miroslava

Copiii invata in fiecare zi despre lumea in care traiesc, iar Family Market Miroslava este locul ideal pentru ca juniorii tai sa se bucure de activitati interactive. In acesta duminica, cei mici vor avea inca un prilej pentru socializare. Isi vor pune imaginatia la lucru, vor descoperi valorile prieteniei si vor pasi in universul magic al teatrului!La Family Market Miroslava, duminica incepe cu sesiuni de ateliere si activitati distractive pentru toti copiii curiosi, dornici sa impartaseasca ... citeste toata stirea