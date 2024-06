O noua editie a "Marsului Vietii", la Iasi

Primaria Municipiului Iasi (PMI), in colaborare Comunitatea Evreilor din Iasi si Rabinul Josef Wasserman din Israel, presedintele Fundatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Iudaismului in Romania, anunta organizarea, in perioada 23 - 30 iunie, a unei noi editii a "Marsului Vietii", eveniment prin care va fi comemorata implinirea a 83 de ani de la Pogromul de la Iasi."Cu acest prilej, Iasul va primi vizita unui grup de membri de familie ai victimelor si supravietuitorilor Pogromului de la Iasi, ... citește toată știrea