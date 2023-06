Primaria Municipiului Iasi va organiza in perioada 25 - 30 iunie 2023, in colaborare cu Comunitatea Evreilor din Iasi si Rabinul Josef Wasserman din Israel, presedintele Fundatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Iudaismului in Romania, o noua editie a "Marsului Vietii" - amplu proiect de comemorare a 82 de ani de la Pogromul de la Iasi.Cu acest prilej Iasul va primi vizita unui grup de membri de familie ai victimelor si supravietuitorilor Pogromului de la Iasi, personalitati israeliene din ... citeste toata stirea