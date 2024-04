O noua editie FloralIS, in week-end, pe pietonal

Un adevarat regal al frumusetii naturii ii asteapta in acest week-end pe ieseni pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, in cadrul unei noi editii a Sarbatorii Florilor - FloralIS.Astfel, in perioada 26-28 aprilie, Iasul va deveni, din nou, locul de intalnire si de expunere al mesterilor florari din intreaga tara. Zeci de designeri, peisagisti, florari, firme si comercianti din intreaga tara isi vor expune pe pietonal cele mai noi creatii, in cadrul manifestarii organizate, la fel ca in ... citește toată știrea