O noua premiera la Opera Iasi. Se pot cumpara bilete!

Opera Nationala Romana din Iasi pune in vanzare astazi, la ora 12:00, biletele de intrare la ultimele spectacole ale stagiunii 2023-2024.Stagiunea se va incheia cu o noua premiera, "Turandot", de Giacomo Puccini, care este programata pe 29 si 30 iunie, de la ora 18:30, in Sala Mare.Luna viitoare, spectatorii ieseni vor putea urmari alte cinci reprezentatii ale teatrului liric local. In Sala Mare, de la ora 18:30, vor avea loc "Cenusareasa", de Serghei Prokofiev, pe 1 si 2 iunie, "Sunetul ... citește toată știrea