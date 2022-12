O noua rasturnare de situatie in cazul spitalului mobil. Un proces castigat la Suceava

Asociatia Euronest a castigat recursul in procesul in care contesta un raport nefavorabil al Curtii de Conturi, iar cauza va fi rejudecata. Inspectorii trecusera tot complexul ca prejudiciuFOTO: Imagini cu spitalul mobil de la inaugurareJudecatorii Curtii de Apel Suceava au admis recursul formulat de proprietara spitalului mobil amplasat la Letcani, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euronest. In prima instanta, asociatia a contestat raportul inspectorilor Curtii de Conturi prin care ... citeste toata stirea