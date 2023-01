O noua sansa pentru medicinisti: sesiune extraordinara a examenului de rezidentiat pe 14 mai. Iasul are 62 de locuri

Directia de Sanatate Publica Iasi a anuntat ca Ministerul Sanatatii a decis organizarea unei sesiuni extraordinare a concursului de rezidentiat care va avea loc pe 14 mai, anul acesta. De regula, concursul de rezidentiat are loc in luna noiembrie a fiecarui an, fiind urmat de repartitia pe locuri si posturi.Insa cum la concursul din 2022 au fost foarte multe locuri neocupate, ministerul, la solicitarea candidatilor la rezidentiat, a decis organizarea acestei sesiuni speciale pentru a ocupa ... citeste toata stirea