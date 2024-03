O noua sesiune de simulare a Evaluarii Nationale si Bacalaureatului, la Iasi

In urma rezultatelor slabe obtinute de elevii claselor terminale de gimnaziu si liceu la simularea examenelor nationale (sesiunea 2024) organizata de Ministerul Educatiei, care a evidentiat nevoia cresterii sanselor de succes la evaluarile externe ale tuturor elevilor, Inspectoratul Scoalr Judetean Iasi a decis organizarea, in perioada 17-19 aprilie, a unei noi sesiuni de simulare a examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat.Decizia de implicare a unitatii scolare in aceasta evaluare va ... citește toată știrea