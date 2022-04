O noua trotineta electrica a ajuns in apa. Zace in albia Bahluiului

Iesenii au facut o noua "victima" printre trotinetele electrice.De aceasta data, trotineta a fost aruncata in albia Bahluiului. Este al doilea caz de cand au fost introduse in Iasi trotinetele electrice ca varianta de circulat.Citeste si: Cum isi bat joc unii ieseni de trotinetele electrice: una a ajuns in apa, altele sunt abandonate prin orasPentru a utiliza Lime, calatorii descarca aplicatia, localizeaza o trotineta de pe harta si o deblocheaza cu simpla atingere a unui buton. Pentru a ... citeste toata stirea