O parcare ilegala scoate din buznarele iesenilor minim 1.000 de lei

In Iasi nu exista cartier in care sa nu vezi masini parcate pe trotuare sau in proximitatea trecerilor de pietoni. Primaerul Mihai Chirica spune ca un astfel de gest poate fi considerat chiar un act criminal. "O masina parcata in apropierea unei treceri de pietoni - sau, mai rau, chiar pe trecere! - nu este doar o incalcare banala a Codului Rutier si a hotararilor de Consiliu Local! Un astfel de gest este o incalcare a regulilor elementare de convietuire sociala, adica a bunului simt, iar ... citeste toata stirea