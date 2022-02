O parohie din judetul Iasi le ofera refugiatilor cazare, alimente, asistenta

O parohie din judetul Iasi le ofera refugiatilor cazare, alimente, asistentaParohia Sacaresti sare in ajutorul refugiatilor din Ucraina."In contextul crizei din Ucraina si al valurilor de refugiati care se vor succeda in urmatoarea perioada, Parohia Sacaresti poate oferi urmatoarele tipuri de sprijin:1. Cazare in casa sociala (capacitate maxima: 30 persoane)- dotari: bucatarie, toaleta, centrala termica, apa curenta- oamenii din sat vor oferi ... citeste toata stirea