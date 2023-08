Pentru un cunoscut preot iesean, facerea de bine s-a transformat in blestem. A gazduit intr-un apartament al fundatiei pe care o conduce o familie cu noua copii. Mama acestora lucra in cadrul asociatiei, iar preotul ii cunostea situatia materiala dificila. Sotul femeii nu a putut insa sa nu-si dea in petec, incendiind apartamentul prosteste. Curtea de Apel urmeaza sa-i stabileasca pedeapsa definitiva, dupa ce Judecatoria l-a condamnat cu executare. Preotul va ramane sa mediteze la cuvintele ... citeste toata stirea