O patesc si fetele bisericesti, nu numai oamenii simpli. Ping-pong cu 7 ha ale Manastirii Durau

Un dosar de fond funciar a ramas uitat timp de 10 ani in sertare. Manastirea Durau a patit ce au patit mii de ieseni aflati in aceeasi situatie. Comisia Judeteana de Fond Funciar le recunoaste dreptul de proprietate, primaria comunei raspunde ca nu are pamant, trimite dosarul inapoi, dupa care nu se mai intampla nimic. Manastirea s-a adresat instantei, iar Judecatoria a gasit o rezolvare. Decizia va apartine insa Tribunalului.Legile fondului funciar au stabilit o procedura simpla teoretic. ... citeste toata stirea