O pensionara din Tomesti, in varsta de 72 de ani, a pus pe fuga un hot cu polonicul

O sateanca din Tomesti a reusit sa-l puna pe fuga pe golanul care incercase sa o jefuiasca. Prezenta de spirit a septuagenarei a facut ca tanarul sa fie prins in scurt timp de localnici. In pofida cazierului deja stufos, tanarul a primit doar o pedeapsa simbolica. Este inca minor.In dimineata zilei de 8 martie, M.T. iesise dimineata in curte, pentru a-si mai aduce lemne de foc. L-a vazut in strada pe Florin Botezatu, imbracat cu o haina neagra si cu gluga trasa pe cap si care se tot uita spre ... citeste toata stirea