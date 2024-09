O persoana din Iasi a apelat in mod abuziv numarul 112 de peste 15.000 de ori in ultimele opt luni ale anului. In total peste un milion si jumatate din apelurile de la 112 au fost receptionate de la inceputul anului si pana in prezent. Ele au fost efectuate de persoane care fie au sunat din greseala, fie nu au spus nimic la telefon, fie au fost apeluri abuzive, aducand ofense operatorilor, anunta Serviciul de Telecomunicatii Speciale.Acestea reprezinta mai mult de jumatate din cele ... citește toată știrea