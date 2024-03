O picanta poveste de succes. Patroana de restaurant iesean care-i bate pe toti asiaticii la facut humus. "Totul a inceput de la niste cartofi"

In cautarea humusului perfect, o ieseanca a reusit sa-si transforme pasiunea pentru arome in afacere, iar micul ei business - Indus - un restaurant cu specific pakistanez de pe strada Sf. Andrei, ii atrage atat pe iubitorii de mancare picanta sau familiarizati cu aromele asiatice, cat si pe IT-istii care lucreaza in birourile din zona Palas sau pe trecatorii care dau "nas in nas" cu mirosurile imbietoare atunci cand se deschide usa restaurantului. La mai putin de jumatate de an de la lansare, ... citește toată știrea