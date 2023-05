O plimbare de cateva minute pe un drum satesc i-a adus unui iesean o condamnare cu executarea in regim de detentie. Nu avea permis, dar in schimb avea o condamnare anterioara pentru furt calificat.Aflat la volanul unui Vokswagen Golf, Pavel Rusu a fost interpelat de politisti pe strada Culmea Domnitei din satul Cercu, in dimineata zilei de 29 martie 2019. Pe scaunu din dreapta soferului se afla concubina lui Rusu. Soferul a explicat ca o conducea pana la un magazin din apropiere, de unde ... citeste toata stirea