O populatie cat patru Pascaniuri a intrat in Iasi din Ucraina, de la inceputul razboiului. Cifre despre activitatea centrelor de refugiati

In urma cu doi ani, pe 24 februarie 2022, vestea ca Federatia Rusa a atacat Ucraina a socat lumea. Voluntarii romani s-au mobilizat imediat iar cateva saptamani mai tarziu si autoritatile statului s-au mobilizat pentru primirea refugiatilor din teritoriul aflat in razboi. In total, 15 centre de tranzit au fost deschise, cele mai multe aflate in Regiunea de Dezvoltare - Nord Est. Intre timp, activitatea a 12 centre a fost suspendata temporar, inclusiv cea a centrului din Iasi, dar Inspectoratul ...