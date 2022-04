O poveste care iti rupe inima. Tragedia cumplita in urma careia o fetita ca un ingeras a murit, iar fratiorul e in stare grava la spital

Cei doi copii care au fost salvati din casa care a luat foc zilele trecute in comuna vasluiana Tacuta, in varsta de 6 si 10 ani, se afla in stare stare grava la Spitalul de Copii "Sf. Maria". Medicii spun ca au arsuri pe 27%, respectiv 40% din corp.Cand a izbucnit incendiul, in casa se aflau trei copii - o fetita de 3 ani si doi baieti de 6 si 10 ani. Tatal a scos din casa copiii in varsta de 3 si 6 ani, iar pe celalalt copil, de 10 ani, despre care presa locala din Vaslui spune ca ar fi ... citeste toata stirea