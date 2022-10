O poveste de amor incheiata cu o crima cu o coada de topor

Gelozia necontrolata a unui barbat din comuna Stolniceni Prajescu il va costa pe acesta 15 ani si opt luni de inchisoare. Barbatul de 52 de ani si-a gasit concubina cu zece ani mai in varsta in pat cu un rival de 79 de ani.E drept ca femeia nu era inca dezbracata, dar amantul ei avea pantalonii lasati pe glezne, asa ca barbatul inselat a pus mana pe o coada de topor si l-a ucis in bataie.Victima venise de fapt la o vecina a impricinateiLa judecata, magistratii aveau sa afle ca victima, ... citeste toata stirea