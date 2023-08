Un iesean a chemat-o in judecata pe mama fostei sale prietene, cerand bani pe care i-ar fi acordat cu imprumut. La imprumuturile intre persoane fizice, legea impune ca proba existenta unui contract, dar in cazul rudelor, conditia nu este obligatorie, data fiind natura relatiei. Judecatorii au avut de pus in balanta cuvantul unuia contra cuvantului celeilalte.In plangerea sa, Bogdan H. a explicat ca ii acordase cu imprumut Gabrielei D. suma de 67.500 lei la inceputul anului 2020, prin transfer ... citeste toata stirea