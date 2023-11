O idee propusa de noul partid al lui Cosette Chichirau - CURAJ - a starnit dezbateri aprinse pe diferite grupuri de discutie din Iasi in randul tinerilor. In mod concret, la capitolul "Renastem patriotismul romanesc" din "planul de tara" propus de fosta sefa USR, se propune infiintarea Corpului Civil de Interventie, care presupune un "stagiu obligatoriu de pregatire militara de doua saptamani pentru toti cetatenii 18 - 35 de ani"."In cazul angajatilor, timpul petrecut in stagiul de pregatire ... citeste toata stirea