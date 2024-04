O prostituata ieseana renunta sa presteze. Se apuca de dat cu matura

* de-a lungul timpului, tanara a primit mai multe amenzi, nu le-a platit, s-au adunat si penalitatile * ca sa scape de presiunea Fiscului si de spectrul detentiei, ea a solicitat in instanta sa efecteze munca in folosul comunitatiiBia S. (35 de ani) e o prostituata cu vechi state de serviciu. N-are "peste", nici nu presteaza in vreun apartament inchiriat in regim hotelier. Ori la domiciliul clientului, dar, cel mai des, in sanul naturii. A fost prinsa in fapt de mai multe ori, s-a ales cu o ... citește toată știrea