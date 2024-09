O raza de speranta dupa furtuna. Inner Wheel Iasi vine in ajutorul sinistratilor din Slobozia Conachi

Inundatiile care au lovit Romania au lasat in urma nu doar case daramate si bunuri pierdute, ci si suflete apasate de incertitudine si suferinta. In fata acestei tragedii, fiecare gest de solidaritate a devenit o raza de speranta, o promisiune ca oamenii nu sunt singuri, chiar si atunci cand totul pare pierdut. In acest spirit, Inner Wheel Iasi a raspuns cu promptitudine apelului disperat al celor afectati.In mijlocul incercarilor, cand totul pare pierdut, puterea comunitatii si a ... citește toată știrea