In fata pericolului de a fi prins conducand fara permis, un sofer s-a aruncat pe bancheta din spate a masinii, pentru a putea sustine ca nu el se afla la volan. Femeia care se afla cu el nu a mai apucat sa ii ia insa locul. De altfel, stratagema era inutila. Camerele video din oras il surprinsesera aflat la volan.Ionut Timpescu nu conducea pentru prima oara fara permis. In iunie 2019, el fusese condamnat pentru conducere fara permis si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului la un ... citeste toata stirea