"O seara normala in Familia Addams", un musical in premiera la Sala Unirii din Iasi

Pe 25 octombrie 2024, Iasiul va fi gazda unui eveniment artistic de exceptie: premiera musicalului O seara normala in Familia Addams, o productie realizata de Ateneul National din Iasi in colaborare cu Art You School si AKAdemy Talents. Evenimentul, programat la Sala Unirii, aduce pe scena o adaptare vibranta si captivanta a faimoasei povesti a familiei Addams, binecunoscuta pentru umorul sau negru si personajele fascinante. Regizorul Daniel Onoae promite o experienta memorabila, plina de ... citește toată știrea