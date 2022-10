O sedinta cu sute de milioane pe masa. Alesii locali ai Iasului reaseaza sosele, terenuri si bugete la intrunirea ordinara a lunii

Achizitia terenului din Pacurari care ar urma sa fie amenajat ca parc a aparut in completarea ordinii de zi initiale. Un turn de agrement ar urma sa apara in nordul orasului daca PUZ-ul va fi adoptat.Dupa un weekend in care vor dormi, la fel ca toata lumea, cu o ora mai mult, consilierii locali se vor reuni plini de energie luni dimineata in Sala Mare a Primariei Iasi ca sa dezbata cele mai bine de 50 de proiecte aflate pe ordinea de zi a sedintei ordinare a lunii octombrie.Alesii se vor ... citeste toata stirea