O sentinta de ieri a Tribunalului cutremura majoritatea politica din Consiliul Local

Viceprimarul ex-USR Cezar Baciu, alesul local acuzat de tradare de partidul care l-a propus, a pierdut confruntarea cu Uniunea, el contestand excluderea din formatiune. Daca sentinta va fi mentinuta si la Curtea de Apel, Baciu trebuie sa plece din functie si din CL. Votul lui asigura majoritatea pro-Chirica in consiliu.Majoritatea din Consiliul Local (CL) este pe punctul de a schimba. Viceprimarul Cezar Baciu a pierdut, in prima instanta, procesul intentat USR in care a contestat excluderea ... citeste toata stirea