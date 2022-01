O sentinta fara dinti: Stapana cainilor de lupta care au atacat si muscat mai multi ieseni a primit doar amenda penala

Cainii agresivi lasati liberi nu reprezinta o problema daca nu ucid oameni. Cam aceasta poate fi considerata concluzia rezultata dintr-un proces care a durat aproape patru ani si s-a incheiat zilele trecute la Curtea de Apel. Cei trei caini amstaff detinuti de o ieseanca domiciliata in apropierea complexului Palas II i-au atacat in repetate randuri pe trecatori si vecini, pe strada.Trimisa in judecata pentru neluarea masurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane si pentru ... citeste toata stirea