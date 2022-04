O soferita beata s-a ferit de dracul si a dat peste taica-su

Pentru o soferita, berea este mai tare decat whisky-ul. Aceasta a refuzat prelevarea de probe biologice, convinsa fiind ca cele doua beri baute vor indica o alcoolemie mai mare decat cea reala. Ideea i-a adus un dosar penal si o condamnare.Pe 10 august anul trecut, in jurul orei 21, politistii rutieri au observat un autoturism Renault deplasandu-se in serpentine dinspre Vulturi spre Iasi. O Dacie aflata in spatele Renault-ului a fost fortata sa efectueze manevra de depasire pentru a evita o ... citeste toata stirea