O soferita cu BMW a vrut sa-si repare oglinda pe spinarea altui sofer. Nu i-a iesit

O soferita a vrut sa-si repare automobilul BMW pe seama altui participant la trafic, aflat la volanul unei autoutilitare Renault. Nu a reusit, dar soferul autoutilitarei a fost totusi amendat. Cazul se afla pe rolul Tribunalului, dupa ce magistratii Judecatoriei au decis anularea sanctiunii.Incidentul a avut loc in februarie anul trecut, pe cand Florin C. incerca sa iasa din curtea Universitatii "A.I. Cuza" spre strada Titu Maiorescu, in marsarier. S-a asigurat, observand ca din deal venea un