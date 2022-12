O soferita prinsa cu o alcoolemie de 1,4 la mie, condamnata la un an de inchisoare cu suspendare

Iesiti pe teren, politistii rutieri au oprit in Mogosesti-Siret un BMW care depasise viteza legala. Au avut supriza sa constate ca soferul, baut, era o femeie.Incidentul s-a petrecut in noaptea de 11/12 august 2019, cu putin inainte de ora 1.00, in satul Muncelu de Sus. Soferita a fost testata cu aparatul acooltest, rezultand o concentratie a alcoolului de 0,82‰ in aerul expirat. Elena Morosanu a fost condusa la Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, pentru prelevarea probelor ... citeste toata stirea