Un TIR s-a izbit in aceasta dimineata cu un autoturism. Accidentul a avut loc pe soseau mortii, in dreptul Metro. Incidentul s-a soldat cu ranirea unei persoane."La data de 05 iunie, in jurul orei 07.00, politistii au fost sesizati despre un accident rutier soldat cu victime omenesti, ce a avut loc pe DE 583.Din verificarile efectuate la fata locului, a rezultat faptul ca ... citeste toata stirea