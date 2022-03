O statie de pompare inunda terenul unor ieseni de pe strada Viticultori

ApaVital a fost obligata de judecatori sa plateasca pentru curatarea terenului unor ieseni, pe care l-a umplut cu dejectii dintr-o statie de pompare. Cumparatori ai 1.000 mp intr-o zona aflata in plina dezvoltare, proprietarii nu au putut face pana acum nimic cu terenul.Ioan si Carmen B. si-au cumparat 1.000 mp pe strada Viticultori, in 2013. La acea data, strada era o simpla ulita de pamant, dar, in ultimii ani, in zona au inceput sa apara vile, iar anul trecut au inceput si lucrarile de ... citeste toata stirea