O strada din Pacurari, inchisa circulatiei auto pana la sfarsitul saptamanii

In perioada 4-8 iunie, intre orele 8-18, circulatia autovehiculelor va fi inchisa pe str. Neculau, pe tronsonul cuprins intre intersectia cu str. Pacurari si intersectia cu str. Neculau - bl. 576). Potrivit reprezentantilor municipalitatii, masura este necesara avand in vedere lucrarile de refacere a carosabilului si de mentinere in buna stare de exploatare a tramei ... citește toată știrea