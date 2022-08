O supravietuitoare a Holocaustului a murit asteptand despagubiri pentru casa din Copou. Si fiul ei inca se mai lupta prin instante

Fiul unei supravietuitoare a Holocaustului incearca de ani de zile sa obtina despagubirile recunoscute de statul roman pentru proprietatile confiscate de la mama sa. Cuantumul despagubirilor este aproape ridicol in comparatie cu preturile practicate pe piata imobiliara, dar nici asa nu sunt platite. La insistentele pagubitilor, raspunsul dat de Comisia Nationala de Compensare a Imobilelor (CNCI), reformulat in instanta, e naucitor: care-i graba?Sidony S. detinuse o casa in Copou, pe strada ... citeste toata stirea