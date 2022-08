O suta de ieseni se imbolnavesc zilnic de Covid. Tendinta e de scadere

Peste 200 de persoane au fost infectate in ultimele 48 de ore cu COVID-19 in judetul Iasi, conform raportarii facute de Directia de Sanatate Publica din Iasi.Sambata, 20 august, DSP a anuntat ca pentru ziua anterioara au fost raportate 137 de noi cazuri, in timp ce duminica, 21 august, au fost depistate 72 de noi infectari. In ciuda numarului ridicat de cazuri noi si a avertismentului medicilor ca numarul celor nedepistati este in continuare foarte ridicat, se observa faptul ca in raportarile ... citeste toata stirea