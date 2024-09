O suta de specialisti in neurostiinte si-au dat intalnire la Iasi

Personalitati din domeniul neurostiintelor se intalnesc la Iasi, in perioada 9-12 octombrie, cand este organizata a VI-a editie a Congresului National de Neurostiinte Moderne din Romania. 100 de speakeri vor discuta despre "Neurostiintele in Serviciul Pacientului".La evenimentul care se va desfasura la Hotel Ramada, participa, onsite si online, personalitati din domeniul neurostiintelor, din tara cat si strainatate, asistenti medicali, psihologi, psihiatrii, studenti. Ei vor discuta despre ... citește toată știrea