Un proiect imobiliar major va intra, in aceasta toamna, in dezbaterea consilierilor locali. Complexul va fi construit in Bucium, cu acces la str. Visan.Conform documentelor urbanistice consultate de "Ziarul de Iasi", prin proiect sunt propuse peste 100 de locuinte individuale, 10 blocuri si cateva cladiri cu functiuni comunitare. Investitorii, mostenitori ai lui Alfred Winkler, au la dispozitie un teren cu o suprafata totala de circa 10 hectare. Amplasamentul se afla in Visan, la 1,2 km de ... citeste toata stirea