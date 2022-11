O tabara in Japonia nu a mai avut loc din cauza pandemiei, dar organizatorul nu vrea sa dea banii inapoi. Un client care a ramas cu ochii in soare a platit 11.917 lei

O firma specializata a incasat banii pentru participarea unei fete la o tabara educationala in strainatate, desi conditiile pandemice faceau organizarea imposibila. Cazul a ajuns in fata judecatorilor, mama fetei nereusind sa-si recupereze banii pe cale amiabila.In decembrie 2019, V.M., medic la Spitalul de Urgenta "Mavromati" din Botosani, a incheiat cu SC ISS Edu SRL un contract privind participarea fiicei sale la o tabara educationala ce urma sa fie organizata in iulie 2020, timp de o ... citeste toata stirea