O tanara a vrut sa-si puna capat zilelor, dar a sunat la 112. "Politistii i-au pus un garou pentru oprirea sangerarii"

O tanara in varsta de 21 de ani, cetatean francez, a fost la un pas de moarte, dupa ce, aflata intr-un apartament de lux dintr-un cartier rezidential din Iasi, si-a taiat venele. In scurt timp, s-a panicat si a sunat la 112. Tentativele de suicid sunt din ce in ce mai des intalnite la Iasi, iar medicii trag un semnal de alarma. De exemplu, o tanara in varsta de 21 de ani, cetatean francez, a vrut sa-si puna capat zilelor. Locuia intr-un cartier rezidential din zona Copou, cand si-a taiat venele. ... citeste toata stirea