O tanara de 33 de ani a primit ficatul unui donator aflat in moarte cerebrala / Transplant realizat in premiera la spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi

O femeie de 33 de ani aflata in coma a primit un ficat de la un donator aflat in moarte cerebrala, operatia de transplant fiind efectuata in premiera la spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi.Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, medicul Diana Cimpoesu a declarat duminica seara ca femeia care a fost supusa operatiei de transplant este mama a patru copii, este orginara din judetul Galati si a fost adusa la spitalul iesean in stare de coma.Donatorul este o femeie de 56 de ani, ficatul acesteia fiind ... citește toată știrea