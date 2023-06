Sambata, 3 iunie 2023, in jurul orei 12.50, un barbat a sunat la 112 si a sesizat faptul ca o persoana a cazut de pe ATV in zona cantonului silvic Cotu Buhii de pe raza orasului Frasin (judetul Suceava) si s-a accidentat.Potrivit politistilor, ieseanca Anca S. conducea un ATV, fiind insotita de prietena sa, Cristina C.. La un moment dat, aceasta a pierdut controlul ATV-ului, virand spre stanga, parasind drumul forestier, moment in care Cristina C. a sarit de pe ATV, iar Anca S. s-a izbit ... citeste toata stirea