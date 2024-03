O tanara din Iasi, designer 3D pentru Adidas

Ilinca Lungu lucreaza ca designer 3D pentru celebrul brand german Adisa de aproape trei ani, iar creatiile ei ajung in magazinele companiei din toata lumea.A absolvit facultatea London College of Fashion in anul 2020, in momentul in care restrictiile Covid erau printre cele mai severe. Din aceasta cauza, nu a avut ocazia sa isi coase si nici sa isi prezinte colectia finala pe podium, eveniment foarte important in viata fiecarui absolvent de design vestimentar, asta datorita atentiei media ... citește toată știrea