Dana Chistol este o tanara din judetul Iasi care, de cativa ani, se ocupa de afacerea parintilor legumicultori. Tanara vrea sa proceseze o parte din legumele cultivate pe cele 15 Ha, in comuna Probota. Aceasta a reusit sa obtina prin SubMasura 6.1- Instalarea tinerilor fermieri, fonduri europene in valoare de 60.000 de euro, trecand astfel la urmatorul nivel, in ceea ce priveste legumicultura, ... citeste toata stirea