O tanara in varsta de 24 de ani are nevoie de o inima noua

Tanara s-a nascut cu o malformatie la inima, iar boala s-a agravat in urma unei raceli * ca sa iasa castigatoare din aceasta batalie, fata are nevoie urgent de o interventie chirurgicala pe cord deschis * o echipa de medici din Turcia a acceptat sa faca operatia, insa costurile care trebuie achitate sunt peste puterile unei familii normale din Romania: 31.200 de euroMadalina are 24 de ani si traieste in fiecare zi acelasi cosmar. O malformatie congenitala ii provoaca stari de sufocare si ... citește toată știrea